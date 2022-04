US-Kongress

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, sind davon gut 20 Milliarden Dollar für Militär- und Sicherheitshilfen vorgesehen. Waffen und Munition würden damit weiter an die ukrainischen Kämpfer geliefert, sagte Biden. Das restliche Geld werde vor allem für Wirtschaftshilfen für die Regierung in Kiew sowie für humanitäre Hilfe aufgewendet. Biden kündigte an, dass die USA beschlagnahmtes Vermögen russischer Oligarchen verkaufen und die so erzielten Mittel der Ukraine zukommen lassen wollen.

Nach Angaben des Weißen Hauses haben die USA im Zuge ihrer Sanktionspolitik gegen Russland Schiffe und Flugzeuge im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar beschlagnahmt. Außerdem seien hunderte Millionen Dollar auf Bankkonten eingefroren worden.

