USA-Afrika-Gipfel

US-Präsident Joe Biden hat in Washington einen Gipfel mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs ausgerichtet. (picture alliance / Consolidated News Photos / Oliver Contreras - Pool via CNP)

Präsident Biden kündigte für die kommenden drei Jahren Investitionen von 55 Milliarden Dollar auf dem Kontinent an. Zudem sagte er, er befürworte eine Mitgliedschaft der Afrikanischen Union in der G20 und eine Reform des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einschließlich einer permanenten Repräsentation Afrikas. Zuvor hatte der Vorsitzende der Afrikanischen Union, Senegals Präsident Sall, betont, Afrika dürfe nicht länger an den Seitenlinien stehen. Neben der Mitgliedschaft in der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer forderte er für die AU zwei dauerhafte Sitze im Sicherheitsrat inklusive Veto-Recht. Dies haben bisher nur China, Frankreich, Russland, Großbritannien und die USA. Zu den G20 gehört nur Südafrika.

Es war der zweite US-Gipfel mit Afrika seit 2014. Die Bemühungen der US-Regierung gelten auch als Reaktion auf das Engagement Chinas und Russlands, die sich bereits seit längerem intensiv auf dem afrikanischen Kontinent wirtschaftlich einbringen.

Beim Gespräch mit den Präsidenten von Gabun, Liberia, Madagaskar, Nigeria, Sierra Leone und der Demokratischen Republik Kongo unterstrich Biden die Bedeutung demokratischer Wahlen. In diesen Ländern stehen für 2023 Abstimmungen an.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.