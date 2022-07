US-Präsident Joe Biden (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Atef Safadi)

Er sprach von einem wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem stabilen Nahen Osten. Die Entscheidung könne dazu beitragen, die weitere Integration Israels in die Region voranzutreiben. Biden hält sich derzeit zu seinem ersten Besuch als Präsident im Nahen Osten auf und wird heute Nachmittag in der saudischen Hafenstadt Dschidda erwartet. Israel und Saudi-Arabien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Die Regierung in Riad erkennt das Land als Staat nicht an.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), der amerikanische Präsident fahre nicht nur aus nationalem Interesse nach Saudi-Arabien, um die Energiepreise wieder in den Griff zu bekommen. Es gehe auch darum, ein Bündnis zugunsten Israels gegen den Iran zu schmieden.

