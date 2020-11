Die Regierung des künftigen US-Präsidenten Joe Biden nimmt Gestalt an. Unter den Kandidaten, die Biden bereits benannt hat, sind viele Weggefährten seiner politischen Karriere, mehrere bekannte Gesichter aus der Regierung von Barack Obama und ausgewiesene Experten. Die Spitzenposten müssen alle vom Senat bestätigt werden. Ob Bidens Demokraten die Kontrolle über die Kongresskammer übernehmen und damit ihre Kandidaten leichter durch den Bestätigungsprozess bekommen können, klärt sich erst bei Stichwahlen im Januar.

Ein Überblick über die bisher bekannten Personalien:

Außenminister - Antony Blinken

Mit dem früheren stellvertretenden Außenminister Antony Blinken wird Joe Biden einen langjährigen Vertrauten zum Chef des "State Department" machen. Der 58-Jährige gilt als pro-europäisch und ist ein entschiedener Befürworter des Multilateralismus. So war er einer der Architekten des internationalen Atomabkommens mit dem Iran, das US-Präsident Donald Trump im Mai 2018 aufkündigte. Biden und Blinken arbeiteten bereits eng zusammen, als der zukünftige Präsident im außenpolitischen Ausschuss im Senat war. Als Biden 2009 Vize unter Barack Obama wurde, machte er Blinken zu seinem Nationalen Sicherheitsberater, ein Amt das er bis 2013 innehatte.

Während Obamas zweiter Amtszeit war er dann von 2015 bis 2017 stellvertretender Außenminister. Im Außenministerium hatte Blinken während der Regierung von Bill Clinton auch seine Karriere begonnen. Der gebürtige New Yorker verbrachte einen Teil seiner Schulzeit in Paris, wo sein Stiefvater, der Holocaust-Überlebende Samuel Pisar, als Jurist tätig war. Nach seinem Jurastudium an der Universität Harvard und der Columbia Law School arbeitete Blinken selbst als Anwalt in Paris.

Nationaler Sicherheitsberater - Jake Sullivan

Jake Sullivan hat bereits in der Regierung Obama gedient - als Bidens Nationaler Sicherheitsberater soll er nun einen der wichtigsten Posten im Weißen Haus übernehmen.

Während der Obama-Amtszeit war er zunächst ranghoher Mitarbeiter von Außenministerin Hillary Clinton, bevor ihn Biden als damaliger Vizepräsident zu seinem Nationalen Sicherheitsberater machte. Er folgte damals Blinken nach, der ins Team von Präsident Obama wechselte. Mit 43 Jahren wäre Sullivan einer der jüngsten Nationalen Sicherheitsberater eines Präsidenten in der US-Geschichte.

Sonderbeauftragter für Klimaschutz - John Kerry

Diesen neu geschaffenen Posten im Nationalen Sicherheitsrat, für den keine Bestätigung durch den Senat nötig ist, wird der frühere Außenminister John Kerry übernehmen. Biden macht damit deutlich, welchen Stellenwert er dem Kampf gegen die Erderwärmung einräumt. Der 76-jährige Kerry war zwischen 2013 und 2017 Obamas Außenminister und hatte federführend für die USA das Pariser Klimaschutzabkommen ausgehandelt. Trump hat die USA aus dem Abkommen geführt, Biden will umgehend nach seinem Amtsantritt zurückkehren.

Kerry ist ein diplomatisches Schwergewicht mit jahrzehntelanger Erfahrung in Washington. 2004 scheiterte er als Präsidentschaftskandidat der Demokraten am republikanischen Amtsinhaber George W. Bush. Wie Biden war er Vorsitzender im außenpolitischen Ausschuss im Senat. Antony Blinken kennt er gut aus der Zeit, als dieser sein Stellvertreter war.

Stabschef im Weißen Haus – Ron Klain

Bereits Mitte November ernannte Biden seinen langjährigen Vertrauten Ron Klain zum Stabschef im Weißen Haus. Die Position ist in etwa vergleichbar mit dem Kanzleramtschef in Deutschland.

Der 59-jährige Jurist arbeitete bereits in den 1980er-Jahren für Biden, als dieser Vorsitzender des Justizausschusses des Senats war. Als Biden Vizepräsident unter Obama wurde, machte er Klain 2009 zu seinem Stabschef, ein Amt das dieser bereits von 1995 bis 1999 unter dem damaligen von Vize von Bill Clinton, Al Gore, innehatte. Unter Biden diente Klain bis 2011. Später kehrte er unter Obama kurzeitig noch einmal als Ebola Response Coordinator ins Weiße Haus zurück, nachdem es in den USA zu einigen Ebola-Fälle gekommen war.

Finanzministerin - Janet Yellen

Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge will Biden die frühere US-Notenbankchefin Janet Yellen zu seiner Finanzministerin machen und damit mit der Aufgabe betrauen, die USA durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu navigieren.

Die 74-jährige wäre die erste Frau an der Spitze des US-Finanzministeriums. Yellen, die unter anderem in Yale Wirtschaftswissenschaften studierte, gilt als ausgewiesene Arbeitsmarktexpertin und erfahrene Krisenmanagerin. So war sie in den 1990er Jahren während der Asienkrise Wirtschaftsberaterin von Präsident Clinton, bei der Finanzkrise 2008 und 2009 saß sie im finanzpolitischen Entscheidungsgremium der US-Notenbank Fed, deren Führung sie 2014 unter Obama übernahm – auch als erste Frau überhaupt. Sie behielt den Posten bis 2018.

Beobachterinnen und Beobachter halten Yellen für die ideale Besetzung als Finanzministerin, zumal sie zudem bei den von Flügelkämpfen zwischen linken und eher moderaten Kräften geprägten Demokraten als Integrationsfigur gilt.

Minister für Heimatschutz - Alejandro Mayorkas

Für den Posten des Heimatschutzministers hat Biden Alejandro Mayorkas nominiert. Der 61-Jährige wäre der erste Latino an der Spitze des Ministeriums für Heimatschutz, das nach den Anschlägen vom 11. September 2001 geschaffen wurde. Unter Obama war der in Kuba geborene Jurist schon stellvertretender Heimatschutzminister und zuvor Direktor der im Ministerium angesiedelten US-Einwanderungsbehörde USCIS. 1998 wurde er zum damals jüngsten US-Staatsanwalt.

Das Heimatministerium spielt eine zentrale Rolle unter anderem im Umgang mit illegaler Einwanderung an der Grenze zu Mexiko und mit Menschen, die sich ohne Papiere im Land aufhalten. Unter dem amtierenden Präsidenten Trump wird das Ministerium seit mehr als einem Jahr kommissarisch von Chad Wolf geführt, der zur Kritik vieler Demokraten nie durch den Senat bestätigt wurde.

Geheimdienstkoordinatorin - Avril Haines

Avril Haines soll als erste Frau in der Geschichte Geheimdienstkoordinatorin werden und damit die Arbeit aller US-Geheimdienste koordinieren. Auch die 51-jährige Juristin kennt Biden schon sehr lange.

Von 2003 bis 2006 arbeitete als juristische Beraterin im Außenministerium bereits eng mit dem künftigen Präsidenten zusammen. 2010 holte Präsident Obama Haines als juristische Beraterin ins Weiße Haus und ernannte sie 2013 überraschend zur Vizechefin des Auslandsgeheimdienstes CIA, obwohl sie zuvor keine Erfahrung in einem Geheimdienst gesammelt hatte. Als Mitarbeiterin bei der Ausarbeitung neuer Regeln für den Drohneneinsatz im Antiterrorkampf dürfte sie jedoch auch Einblick in die geheimen Programme der US-Regierung bekommen haben. Anfang 2015 holte Obama Haines zurück ins Weiße Haus und machte sie zu seiner stellvertretenden Nationalen Sicherheitsberaterin.

UN-Botschafterin - Linda Thomas-Greenfield

Linda Thomas-Greenfield soll nach Bidens Willen US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden. Auch für diesen Posten ist eine Bestätigung durch den Senat nötig.

Thomas-Greenfield wäre nicht die erste Schwarze oder erste Frau auf dem Posten, doch sie hat mit ihrer Karriere im diplomatischen Dienst bereits zuvor zahlreiche Hürden genommen. Als sie vor 35 Jahren ins US-Außenministerium kam, waren schwarze Frauen dort alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Mit ihrer langen diplomatischen Erfahrung, die sie auch als Botschafterin nach Liberia führte, soll sie die Beziehungen der USA zur internationalen Gemeinschaft wieder kitten. Wie so viele Abteilungsleiter und andere Mitarbeiter im State Department musste die einstige Afrika-Beauftrage unter Obama nach dem Amtsantritt Trumps weichen.

Für andere wichtige Posten hat Biden offiziell noch keine Kandidaten benannt, für einige gibt es jedoch heiß gehandelte Favoriten:

Verteidigungsminister/in

Auch an die Spitze des Pentagons könnte Biden erstmals eine Frau setzen: Michele Flournoy wurde bereits 2014 als Favoritin für die Nachfolge des damals zurückgetretenen Verteidigungsministers Chuck Hagel gehandelt. Die 59-Jährige war in Obamas Amtszeit als Staatssekretärin im Pentagon unter anderem für den Entwurf verteidigungs- und sicherheitspolitischer Konzepte zuständig. Zudem war sie Beraterin der früheren Verteidigungsminister Robert Gates und Leon Panetta. Über den Chefposten im Pentagon habe Biden aber noch nicht abschließend entschieden, berichtete "Politico".

Gehandelt wird auch Obamas ehemaliger Heimatschutzminister Jeh Johnson. Der 63-jährige Jurist wäre der erste schwarze Verteidigungsminister der USA. Außenseiterchancen werden der Senatorin und Irak-Veteranin Tammy Duckworth eingeräumt, die 2004 im Kriegseinsatz ihre Beine verlor, außerdem dem Senator Jack Reed.

Justizminister/in

Für das Justizministerium kommt eine ganze Reihe an Kandidaten in Frage. Mit Doug Jones Niederlage im Rennen um seinen Senatssitz ist es wahrscheinlicher geworden, dass ihn Biden für den Posten in Erwägung ziehen könnte. Der 66-jährige Demokrat aus Alabama hat eine enge Beziehung zum gewählten Präsidenten und wäre eine glaubwürdige Figur, wenn es um Bürgerrechte geht. Seine Ermittlungen als Staatsanwalt in Alabama führten dazu, dass Mitglieder des rassistischen Ku-Klux-Klans Jahrzehnte nach einem tödlichen Bombenanschlag auf eine von Schwarzen besuchte Kirche im Jahr 1963 zur Verantwortung gezogen wurden.

Als weitere Kandidaten für den Posten gelten Sally Yates, die wenige Tage nach Trumps Vereidigung im Januar 2017 als amtierende US-Justizministerin entlassen wurde, der Vorsitzende der Bundespartei der Demokraten, Tom Perez, Sohn von Einwanderern aus der Dominikanischen Republik, und Xavier Becerra, der 2017 als erster Latino im Amt des kalifornischen Justizministers vereidigt wurde.