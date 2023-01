Nach Dokumenten-Fund

US-Präsident Joe Biden (dpa / AP / Susan Walsh)

Bidens Berater Sauber teilte mit, man sei zuversichtlich, dass eine gründliche Überprüfung ergeben werde, dass die Dokumente versehentlich verlegt worden seien und dass der Präsident nach der Entdeckung sofort gehandelt und sie dem Nationalarchiv übergeben habe. Das Justizministerium ernannte gestern einen Sonderermittler in dem Fall.

In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass bereits vor Wochen Verschlusssachen aus Bidens Zeit als Vizepräsident an verschiedenen Orten entdeckt wurden. Dazu zählen private Büroräume in der Hauptstadt Washington sowie die Garage in seinem privatem Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware.

