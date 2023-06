Söldner-Aufstand in Russland

Prigoschins Wagner-Kämpfer vor einem Gebäude in Rostow am Don. (imago/ ITAR-TASS / Erik Romanenko)

Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Über Inhalte des Gesprächs wurde nichts mitgeteilt. Es hieß lediglich, die vier Staats- beziehungsweise Regierungschefs hätten ihre andauernde Unterstützung für die Ukraine unterstrichen.

Bundesaußenministerin Baerbock stimmte sich mit ihren Amtskollegen aus den G7-Staaten ab, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte. Dort tagte am Nachmittag zudem der Krisenstab der Bundesregierung. Das Ministerium verschärfte die Sicherheitshinweise für Bundesbürger in Russland.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte, er betrachte die Entwicklung in Russland als Zeichen der Schwäche des Landes. Je länger Moskau seine Truppen und Söldner in der Ukraine halte, desto mehr Chaos und Probleme werde es später haben.

