US-Präsident Joe Biden reist an die Grenze zu Mexiko (Archivbild). (AFP / Getty Images / Chip Somodevilla)

In der Stadt El Paso am Grenzübergang zu Mexiko wurde Biden von Gouverneur Abbott empfangen. Dieser warf der Regierung in Washington Versagen vor. Die Politik der offenen Grenzen habe die kriminellen Kartelle ermutigt, die durch Fentanyl- und Menschenhandel reich würden. Amerika erlebe die schlimmste illegale Einwanderung in der Geschichte des Landes, so der Gouverneur.

Biden hatte vor Kurzem einen neuen Anlauf gestartet, um die illegale Einwanderung in die USA einzudämmen und neue Regelungen verkündet.

Im Anschluss will der Präsident zum Nordamerika-Gipfeltreffen in Mexiko-Stadt weiterreisen. Auch dort steht das Thema Migration auf der Tagesordnung.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.