Nahost-Krieg

US-Präsident Biden während seines Israel-Besuchs im Oktober (Miriam Alster/Pool Flash 90/AP/dpa)

Nach Angaben des Weißen Hauses hob Binden in dem Telefonat die Notwendigkeit hervor, den Menschen zu erlauben, sich aus den Kampfgebieten zu entfernen und sich vor den Gefechten in Sicherheit zu bringen. Es müssten auch jene geschützt werden, die an humanitärer Hilfe für das Palästinensergebiet beteiligt seien. Weiter hieß es aus Washington, Biden und Netanjahu hätten gemeinsam die Bedeutung der Freilassung aller verbleibenden Geiseln in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas betont.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.