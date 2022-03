EU-Gipfel Biden bietet der EU mehr Flüssiggas an

Als erster US-Präsident hat Joe Biden persönlich an einem regulären EU-Gipfel in Brüssel teilgenommen. In einer gemeinsamen Erklärung der USA und des Europäischen Rats hieß es am Abend, man habe über die Bereitschaft gesprochen, weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus zu verhängen. Aus Verhandlungskreisen war zu hören, Biden habe der EU außerdem zugesagt, dass die Vereinigten Staaten in diesem Jahr mindestens 15 Milliarden Kubikmeter mehr Flüssiggas nach Europa liefern werden als bisher geplant.

25.03.2022