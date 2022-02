Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) trifft US-Präsident Joe Biden im Oval Office des Weißen Hauses. (Kay Nietfeld/picture alliance/dpa)

Allerdings ließ der Präsident offen, wie er das konkret durchsetzen will, schließlich entscheiden de facto nicht die USA über das deutsch-russische Projekt. Scholz sprach von gemeinsam abgestimmten konkreten Sanktionsplänen, ohne die umstrittene Pipeline wörtlich zu nennen.

Zuletzt hatte es in den USA Kritik am deutschen Kurs gegenüber Russland gegeben. Der führende Republikaner im Senat, McConnell, forderte von Scholz ein eindeutiges Bekenntnis zu einem endgültigen Aus für Nord Stream 2 im Falle einer russischen Invasion. Der frühere Koordinator für die deutsch-amerikanische Zusammenarbeit, Voigt, sagte im Deutschlandfunk , Scholz habe das eigentlich "der Sache nach" deutlich gemacht. Unterschiede in der Wortwahl seien mehr der unterschiedlichen innenpolitischen Diskussion geschuldet, so der SPD-Politiker.

"Kein Zweifel an Partnerschaft und Vertrauen"

Biden sagte nach dem Treffen mit Scholz, es gebe keinen Zweifel an der Partnerschaft Deutschlands mit den Vereinigten Staaten. Es sei nicht nötig, Vertrauen zurückzugewinnen.

Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums bewegte Russland auch am Wochenende weitere Truppen in Richtung ukrainischer Grenze. Inzwischen seien weit mehr als 100.000 russische Soldaten und schweres Kriegsgerät dort stationiert. Die Ukraine, aber auch westliche Geheimdienste warnen vor einem drohenden Einmarsch. Russland bestreitet dies und führt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

