Der russische Präsident Wladimir Putin sitzt an einem Konferenztisch und schaut auf einen Bildschirm, auf dem der amerikanische Präsident Joe Biden zugeschaltet ist. (picture alliance/dpa/POOL/Mikhail Metzel)

Weiter hieß es, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten würden im Fall einer militärischen Eskalation mit starken wirtschaftlichen und anderen Maßnahmen reagieren. Biden habe zur Deeskalation und zur Rückkehr zur Diplomatie aufgerufen.

Putin richtet Vorwürfe an Nato

In einer Mitteilung des Kremls heißt es, Putin habe seine Besorgnis wegen provokativer Aktionen Kiews gegen die von Separatisten kontrollierten Regionen im Osten des Landes geäußert. Außerdem habe er der Nato vorgeworfen, ihre militärische Infrastruktur in der Nähe russischer Grenzen auszubauen. Weiter heißt es, beide Seiten hätten vereinbart, Konsultationen über sensible Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine zu führen.

Die Nato ist wegen Berichten über russische Truppen an der Grenze zur Ukraine alarmiert. Moskau weist den Vorwurf der Aggression zurück und beschuldigt die Ukraine, mehr als 120.000 Soldaten in den Osten des Landes verlegt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.