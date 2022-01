Joe Biden (picture alliance / Consolidated News Photos)

Das US-Militär hatte gestern rund 8.500 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzt, um bei Bedarf eine kurzfristige Verlegung nach Europa zu ermöglichen. Auch Bundeskanzler Scholz warnte Russland erneut vor den Folgen eines Angriffs auf die Ukraine. Bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron im Berliner Kanzleramt sagte Scholz, eine militärische Aggression zöge schwerwiegende Konsequenzen nach sich. Macron erklärte, die Europäer und ihre Verbündeten seien sich in dieser Frage völlig einig. Zugleich kündigte er an, mit dem russischen Präsidenten Putin über Möglichkeiten der Entspannung im Ukraine-Konflikt zu sprechen. Ein Telefonat sei für Freitag geplant, sagte Macron. Moskau hatte Pläne zu einem angeblichen Einmarsch in die Ukraine dementiert.

Der ukrainische Präsident Selenskyj versicherte in einer Fernsehansprache, man arbeite daran, dass die Verhandlungen mit Russland, Deutschland und Frankreich so schnell wie möglich wieder aufgenommen würden. Für morgen sind Gespräche im sogenannten Normandie-Format mit diplomatischen Vertretern der vier Länder geplant.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.