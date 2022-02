Bundeskanzler Olaf Scholz trifft in Washington zu Beratungen mit US-Präsident Biden ein. (dpa | Kay Nietfeld)

Ein militärischer Angriff Russlands auf die Ukraine hätte einen sehr hohen Preis, sagte Scholz vor seinem Antrittsbesuch im Weißen Haus. Am Nachmittag war Bundesaußenministerin Baerbock von ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba empfangen worden. Sie sagte Kiew zu, Deutschland werde alles dafür tun, dass es zu keiner weiteren Eskalation komme. Die Bundesregierung schließt jedoch Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Gleichzeitig soll die Bundeswehr ihr Nato-Kontingent in Litauen um weitere 350 Soldatinnen und Soldaten aufstocken.

Russlands Präsident Putin lobte bei einem Besuch von Frankreichs Staatsoberhaupt Macron die französischen Anstrengungen, die Frage der Sicherheit in Europa zu beantworten. Macron sagte, es müsse eine gemeinsame Antwort gefunden werden, um einen Krieg in Europa zu verhindern.

Westlichen Angaben zufolge hat Russland entlang der gesamten Grenze zur Ukraine insgesamt mehr als 100.000 Soldaten und schweres Kriegsgerät zusammengezogen. Die Ukraine, aber auch westliche Geheimdienste warnen vor einem drohenden Einmarsch. Russland bestreitet dies und führt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen. Der Kreml forderte das Bündnis auf, einem möglichen zukünftigen Beitritt der Ukraine auszuschließen.

