Fahrzeuge des US-Militärs fahren aus Deutschland zu einem NATO-Manöver über Tschechien in Richtung Ungarn. (Archivbild) (imago images/CTK Photo)

1.000 weitere, die sich bereits in Deutschland befinden, sollen künftig in Rumänien stationiert werden. Aus dem Pentagon hieß es, die Truppen sollen die Verteidigung der Verbündeten sicherstellen. Sie sollen nicht in der Ukraine selbst zum Einsatz kommen.

Sprecher Kirby sagte, die derzeitige Situation erfordere, die Abschreckungs- und Verteidigungsbereitschaft an der Ostflanke der Nato zu verstärken. Es sei ein "unmissverständliches Signal" an die Welt, dass die USA zu ihren Verbündeten stünden. Falls nötig, könne es in Zukunft auch weitere Truppenbewegungen geben. Die Verlegungen werden demnach in den nächsten Tagen erwartet. Es handele sich nicht um eine dauerhafte Maßnahme.

Auf Bidens Anordnung hin waren in der vergangenen Woche 8.500 Soldaten in den USA in erhöhte Bereitschaft versetzt worden, um bei Bedarf eine schnelle Verlegung nach Europa zu ermöglichen. Russland hatte in den vergangenen Wochen zehntausende Soldaten an die Grenze zur Ukraine verlegt. Der Westen befürchtet eine Invasion. Moskau bestreitet derartige Pläne.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.