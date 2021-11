US-Präsident Joe Biden (Imago)

Er erwäge einen solchen Schritt, sagte Biden bei einem Treffen mit Kanadas Regierungschef Trudeau im Weißen Haus. Genauer äußerte sich der US-Präsident nicht dazu. Das könnte bedeuten, dass anders als üblich keine Regierungsvertreter zu den Olympischen Spielen reisen werden. Die Teilnahme von Athleten dürfte davon unberührt bleiben.

Hintergrund ist offenbar die Menschenrechtslage in China. Die USA werfen der Volksrepublik vor, die muslimische Minderheit der Uiguren zu unterdrücken. Zudem gebe es politische Repressalien in Tibet und Hongkong. Die Olympischen Winterspiele finden vom 4. bis 20. Februar 2022 in China statt.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.