Krieg im Nahen Osten

US-Präsident Biden fordert, es dürfe weder eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen geben, noch eine erneute Besetzung, Belagerung oder Abriegelung. (AP / Manuel Balce Ceneta)

Biden schreibt in einem Gastbeitrag für die Washington Post, es dürfe weder eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen geben, noch eine erneute Besetzung, Belagerung oder Abriegelung. Israels Ministerpräsident Netanjahu reagierte mit Skepsis auf Bidens Forderung. Er sagte in Tel Aviv, die Palästinensische Autonomiebehörde sei in ihrer jetzigen Form nicht in der Lage, die Führung in Gaza zu übernehmen. Netanjahu plant, dass Israel auf absehbare Zeit die militärische Verantwortung im Gazastreifen trägt.

Der palästinensische Präsident Abbas forderte in einer Fernsehansprache Biden dazu auf, in den anhaltenden Krieg einzugreifen. Wörtlich sprach er von einem "fortwährenden Völkermord in Gaza".

Die israelische Armee prüft nach eigenen Angaben die Hintergründe zweier Raketenangriffe auf den Ort Dschabalia im Gazastreifen. Dabei soll auch eine von der UNO betriebene Schule getroffen worden sein. Die militant-islamistische Terrororganisation Hamas bezichtigt Israel, dort mehr mehr 80 Menschen getötet zu haben.

