Präsident Biden kündigte an, den Migranten die Möglichkeit zu gewähren, sich über die staatlich finanzierten Programme krankenzuversichern. In einem Video sagte er, sie seien in jeder Hinsicht Amerikaner, außer auf dem Papier.

Die Maßnahme des Weißen Hauses richtet sich an die sogenannten Dreamers - dabei geht es um Einwanderer, die als Kleinkinder von ihren Eltern illegal in die USA gebracht wurden. 2012 hatte der damalige Präsident Obama eine Initiative ins Leben gerufen, um diese Menschen vor der Abschiebung zu schützen und es ihnen zu ermöglichen, legal im Land zu arbeiten. Sie haben jedoch immer noch keinen Anspruch auf staatlich subventionierte Krankenversicherungsprogramme, da sie sich offiziell nicht rechtmäßig in den USA aufhalten.

