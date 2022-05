US-Präsident Biden nimmt an Indopazifik-Gipfel in Japan teil (Evan Vucci/AP/dpa)

Dazu kam er mit Japans Regierungschef Kishida und Indiens Premier Modi in Tokio zusammen. Kishida betonte, man wolle gemeinsam daran arbeiten, eine Wirtschaftsordnung zu schaffen, die in den kommenden Jahren nachhaltiges Wachstum, Frieden und Wohlstand in der Region sicherstelle. Insgesamt 13 Staaten hatten in einer gemeinsamen Erklärung Interesse an dem Rahmenabkommen bekundet - darunter auch Indonesien, Australien, Neuseeland, die Philippinen und Südkorea. Die Länder stehen zusammen für etwa 40 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts. China ist nicht mit dabei. Die Regierung in Peking kritisierte das Bündnis als "zum Scheitern verurteilt".

Das IPEF soll anders als klassische Handelsabkommen nicht den Abbau von Zöllen und Handelsbarrieren, sondern die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf vier Feldern fördern: Digitalwirtschaft, Lieferketten, saubere Energie und Kampf gegen die Korruption.

