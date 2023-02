US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin (r.) (AFP)

Nach Angaben des Weißen Hauses ist unter anderem ein Treffen mit Staatspräsident Duda geplant. Am frühen Abend hält Biden eine Rede vor dem Warschauer Königsschloss. Es wird erwartet, dass er sich darin auch zum Ukraine-Krieg und der Rolle Russlands äußern wird.

Parallel zu Bidens Aufenthalt in Warschau hält der russische Staatschef Putin in Moskau eine Rede zur Lage der Nation. Thema dürfte ebenfalls die militärische Situation in der Ukraine sein.

An diesem Freitag, dem 24. Februar, wird es ein Jahr her sein, dass Putin die Invasion in die Ukraine angeordnet hat.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.