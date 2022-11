Raketeneinschlag in Polen

Polnische Polizisten patrouillieren im Dorf Przewodow - nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine hat Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. (Wojtek Jargilo / PAP / dpa / Wojtek Jargilo)

Er sprach demnach von einer Rakete des Systems S-300 russischer Bauart. Dieses ist wesentlicher Bestandteil der ukrainischen Flugabwehr. Ähnliche Informationen erhielt der Deutschlandfunk aus Kreisen der Bundesregierung.

Die Ukraine hatte zuvor Mutmaßungen über eine missglückte Flugabwehr-Aktion zurückgewiesen. Außenminister Kuleba sprach per Twitter von einer Verschwörungstheorie, für die er Russland verantwortlich machte. Er forderte in einem Telefonat mit seinem US-Kollegen Blinken eine - Zitat - "harte und prinzipienfeste" Reaktion. Die Regierung in Moskau wies jede Verantwortung für den Raketeneinschlag zurück.

Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt

Der Einschlag hatte sich gestern Nachmittag in der polnischen Stadt Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine ereignet. Dabei wurden zwei polnische Staatsbürger getötet. Polen versetzte einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft. Die Regierung in Warschau will nun prüfen, ob Artikel 4 des NATO-Vertrags aktiviert werden muss. Dieser sieht offizielle Konsultationen der Länder des Nordatlantikpakts bei Bedrohungen eines Mitglieds vor.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat für heute eine Dringlichkeitssitzung der Botschafter des Verteidigungsbündnisses einberufen. Die Allianz beobachte die Situation, und die Verbündeten berieten sich eng, teilte Stoltenberg auf Twitter mit. Zugleich betonte er die Bedeutung gesicherter Fakten. Auch am Rande des G20-Gipfels auf Bali fand ein Sondertreffen statt. Dort berieten sich die Staats- und Regierungschefs mehrerer EU- und NATO-Länder auf Initiative von US-Präsident Biden. In einer gemeinsamen Erklärung boten sie Polen anschließende ihre volle Unterstützung bei der Aufklärung der Hintergründe des Raketeneinschlags an. Man habe vereinbart, in engem Kontakt zu bleiben.

Bundeskanzler Scholz sprach von einem schrecklichen Vorfall. Er habe dem polnischen Präsidenten Duda sein Beileid und das Mitgefühl der deutschen Bevölkerung mitgeteilt. Zugleich forderte er eine sorgfältige Aufklärung des Vorfalls.

