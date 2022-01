Der US-Senat in Washington. (dpa / Senate Television)

Biden sagte in einer Rede in Atlanta im Bundesstaat Georgia, sollten die opositionellen Republikaner die Wahlrechtsreform seiner Demokraten im Senat blockieren, müsse der sogenannte "Filibuster" abgeschafft werden. Biden bezog sich damit auf eine Regel, wonach 60 der 100 Senatoren der Beendigung einer Debatte über ein bestimmtes Thema zustimmen müssen, damit es zu einer Abstimmung darüber kommen kann. Somit kann die Opposition Gesetzesvorhaben mit einer Sperrminorität blockieren. Die Demokraten befürchten, dass die Republikaner dies im Fall der Wahlrechtsreform tun werden. Biden sprach von einer Bedrohung der amerikanischen Demokratie. Die Demokraten verfügen im Senat nur mit der Stimme von Vizepräsidentin Harris über eine Mehrheit. Sie wollen mit zwei Gesetzen landesweite Standards für Wahlen festlegen. Die Partei reagiert damit auf Wahlrechtsänderungen in mehreren von den Republikanern regierten Bundesstaaten, die nach Ansicht von Kritikern Minderheiten die Stimmabgabe erschweren. Die Republikaner argumentieren dagegen, mit den Änderungen werde Wahlbetrug erschwert.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.