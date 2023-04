Nordirland-Visite

US-Präsident Biden an Bord der Air Force One. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Al Drago)

Heute ist in der Hauptstadt Belfast ein Treffen mit dem britischen Premierminister Sunak sowie eine Rede vor Studenten geplant. Der US-Präsident will das vor 25 Jahren ausgehandelte Karfreitagsabkommen für Nordirland und die seither erzielten Fortschritte würdigen. Der Vertrag vom 10. April 1998 beendete den Jahrzehnte dauernden Bürgerkrieg zwischen Protestanten und Katholiken. An der Beilegung des Konflikts waren die Vereinigten Staaten unter dem damaligen Präsidenten Clinton maßgeblich beteiligt. Im Laufe des Tages will Biden in die benachbarte Republik Irland weiterreisen. Dort ist morgen eine Rede vor dem Parlament in Dublin vorgesehen.

Der US-Präsident begibt sich auf der Insel auch auf persönliche Spurensuche. Vorfahren des 80-Jährigen wanderten einst von Irland in die USA aus. Biden will mehrere Orte besuchen, aus denen sie stammten.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.