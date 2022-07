Nahost-Reise

US-Präsident Biden wird von Kronprinz Mohammed bin Salman in Dschidda empfangen. (AFP)

Anschließend traf Biden König Salman. Dabei sollte es dem Vernehmen nach angesichts des Krieges in der Ukraine und der gestiegenen Öl- und Gaspreise um Energie- und Sicherheitsthemen gehen. Zudem will Biden nach Angaben seines Beraters auch die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien ansprechen. US-Geheimdienste machen Mohammed bin Salman für den Mord an dem saudischen Journalisten Kashoggi 2018 in Istanbul verantwortlich. Im Wahlkampf hatte Biden versprochen, die saudische Führung für den Mord zur Verantwortung zu ziehen.

