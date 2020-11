Trump ist Geschichte – und das ist auch gut so. Der 45. amerikanische Präsident wird als der schlechteste in die Annalen eingehen. Ahnungslos, ungebildet, rücksichtslos. Donald Trump war schon charakterlich ungeeignet für dieses Amt. Das bestätigen selbst die, die eine Zeitlang für ihn gearbeitet haben, und dann entnervt aufgaben: Verteidigungsminister Mattis, Stabschef Kelly, Sicherheitsberater Bolton, Außenminister Tillerson, um nur einige zu nennen. Sie alle wurden durch willfährige Höflinge ersetzt. Die Hoffnung, die am Anfang von vielen geäußert wurde, dass der Präsident von einem Stab erfahrener Politbürokraten eingehegt werden würde, hat sich nicht erfüllt. Donald Trump war von Anfang an das größte Problem seiner eigenen Präsidentschaft, und er blieb es bis zum Schluss.

Eingehegt wurde Trump auch nicht von seiner Partei. Nur einige wenige aktive Republikaner stellten sich ihm entgegen. Die meisten, und das ist das Erschreckende, zollten ihm Tribut und umschmeichelten den eitlen Mann im Weißen Haus. Das beste Beispiel ist der Senator aus South Carolina, Lindsey Graham. Im Wahlkampf 2016 hatte Graham Trump noch als einen rassistischen Heuchler bezeichnet. Innerhalb weniger Monate nach der Wahl hatte sich Graham zum ausdrücklichen Bewunderer gewandelt und gefiel sich in der Rolle des besten Verbündeten Trumps. Geschichten wie diese gibt es viele in der Republikanischen Partei, die zu einer Partei Trumps verlottert ist. Viele verlassen jetzt das sinkende Schiff, aber diese Anbiederung an die Abrissbirnen-Präsidentschaft Trumps wird die Republikaner noch lange beschmutzen.

Trump hinterlässt vergiftetes Erbe

Denn mit Trump ist keineswegs der Trumpismus aus der politischen Kultur der USA verschwunden. Nicht jeder seiner Wähler war ein Trump-Fan. Aber jeder konnte wissen, wer Trump war und was er darstellte. Dieser Mann hinterlässt ein vergiftetes Erbe von Nationalismus, Isolationismus, Rassismus und strategischer Engstirnigkeit. Das hinterlässt er in erster Linie den USA. Aber Trump hinterlässt auch eine internationale Schleifspur: Diktatoren von Putin bis Kim Jong Un hat er gehuldigt, demokratische Verbündete der USA in den Senkel gestellt. Den Zusammenhalt der NATO hat Trump auf das Spiel gesetzt und geschwächt. Und wenn auch manche seiner Forderungen nicht verkehrt waren, so kann man auch berechtigte Forderungen an Verbündete, wie das 2-Prozent-Ziel, nicht in der Manier einer internationalen Schutzgelderpressung durchsetzen.

(Gettyimages / Win Mc Name)"America First" von Stephan Bierling: Das Phänomen Trump - eine Analyse

Donald Trump und die gesellschaftliche Spaltung in den USA: Der Politologe Stephan Bierling liefert mit "America First" eine lesenswerte Darstellung und Bilanz der vergangenen Jahre.

Diktatoren rund um die Welt konnten sich durch Trump ermutigt fühlen. Er hat die Welt nicht sicherer, sondern unsicherer gemacht. Kim Jong Un baut unverdrossen an seinen Atomraketen weiter. Putins internationales Auftreten, inklusive Ermordung Oppositioneller im westlichen Ausland, wird immer dreister. Xi Jinping wird immer mehr zur Bedrohung der chinesischen Nachbarn. Das Verhältnis Trumps zu Putin, das in Rhetorik und Körpersprache das eines Vasallen war, wird noch zu klären sein. Es gibt nicht wenige, die vermuten, dass Putin den amerikanischen Präsidenten mit brisanten Informationen unter Druck gesetzt hat – auf Deutsch gesagt: dass Putin Trump in der Tasche hatte.

Biden und Harris vor schweren Aufgaben

Die Antwort auf Trump haben jetzt die Wähler gegeben, und das am Ende überzeugender als am Anfang des Auszählungsprozesses befürchtet. Ein Alarmsignal ist es für die Demokraten, dass es ihnen nicht gelungen ist, mehr Sitze im Repräsentantenhaus und im Senat dazu zu gewinnen. Das zeigt, dass ein großes Segment der Wählerschaft Joe Biden das Vertrauen ausgesprochen hat, seiner Partei aber misstrauisch gegenüber steht. Vor dem 46. Präsidenten und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris liegen schwere Aufgaben. Auch wenn die Demokraten wider Erwarten eine Mehrheit im Senat erreichen sollten, verbietet sich angesichts der tiefen Spaltung Amerikas ein unversöhnliches Durchregieren. Die Linken in der Demokratischen Partei mit ihren Sozialismus-Phantasien müssen im Zaum gehalten werden. Biden muss jetzt so regieren, wie er Wahlkampf betrieben hat: als Versöhner und als politischer Zentrist.