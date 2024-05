Vereinigte Staaten

Protestcamp an der Columbia University in New York (Archivbild vom 29. April). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Andrea Renault)

Biden sagte in Washington, es gebe ein Recht auf Protest, aber nicht das Recht, Chaos zu stiften. Nirgendwo in Amerika sei Platz für Antisemitismus oder Hassrede. Widerstreitende Meinungen seien wesentlich für die Demokratie, sie dürften aber niemals zu Unruhen führen.

Wenige Stunden zuvor hatten Einsatzkräfte in Los Angeles ein Protestcamps an der University of California geräumt. Dabei wurden mehr als 200 Personen festgenommen. Es kam zu Rangeleien zwischen Polizisten und Demonstranten. Gestern hatten Einsatzkräfte bereits ein besetztes Gebäude der Columbia University in New York geräumt.

An zahlreichen Hochschulen im ganzen Land kommt es derzeit zu Protesten infolge des Gaza-Kriegs. Studierende fordern ihre Bildungseinrichtungen dazu auf, Verbindungen zu Israel oder zur Rüstungsindustrie zu kappen. Dabei wurden auch antisemitische Äußerungen dokumentiert.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.