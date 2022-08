Brittney Griner wurde in Russland wegen angeblichen Drogenschmuggel verurteilt. (dpa/Alexander Zemlianichenko)

Biden sagte in einer kurz nach der Urteilsverkündung vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung, dass Griner von Russland zu Unrecht festgehalten werde. Er appellierte an Moskau, die Sportlerin umgehend freizulassen. Ein russisches Gericht hatte die Basketballerin wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Gefängnis und zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 16.000 Euro verurteilt. In ihrem Gepäck am Moskauer Flughafen waren Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl gefunden worden. Griner sagte, das Öl sei ihr medizinisch als Schmerzmittel verordnet worden.

Die US-Regierung versucht, sie und einen ebenfalls in Russland inhaftierten früheren US-Soldaten im Zuge eines Gefangenenaustauschs freizubekommen. Moskau fordert im Gegenzug nach US-Angaben die Freilassung eines wegen des Berliner Tiergarten-Mordes in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilten Russen.

