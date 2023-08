Fast völlig niedergebrannt: der Ferienort Lahaina auf Maui. Nach Angaben der hawaiianischen Behörden kamen mindestens 99 Menschen in den Flammen ums Leben. (imago / USA TODAY Network / Sandy Hooper)

Er sei aber auch darum bemüht, die Rettungseinsätze an Ort und Stelle nicht durch einen Besuch zu behindern, sagte Biden in Milwaukee. Über einen geeigneten Zeitpunkt für die Reise werde derzeit verhandelt, hieß es. Zuletzt waren 99 Todesopfer auf den Pazifikinseln bestätigt worden. Zahlreiche Menschen werden nach wie vor vermisst. Es handelt sich um die schlimmste Feuerkatastrophe in den USA seit mehr als einem Jahrhundert.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.