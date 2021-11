USA: Biden kündigt harten Wettbewerb mit China an (imago images / Future Image / D. Anoraganingrum)

Diesen Kurs werde Biden in einer bevorstehenden Videokonferenz mit Staatspräsident Xi Jinping vertreten, erklärte eine Sprecherin in Washington. Dabei erwarteten die Vereinigten Staaten, dass sich Peking an internationale Normen halte. Grundsätzlich gehe es bei dem Meinungsaustausch darum, die Kanäle der Kommunikation und Diplomatie offen zu halten.

Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatten zuletzt vor allem wegen Taiwan zugenommen. Peking sieht die Insel als abtrünnige Provinz, die notfalls auch mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA stellten sich zuletzt demonstrativ hinter die Regierung in Taipeh. Auch etwa in Handelsfragen und wegen der Menschenrechtslage in China hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit zwischen Peking und Washington gegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.