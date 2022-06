US-Präsident Joe Biden (AP Photo/Damian Dovarganes)

Wie Biden in Washington mitteilte, geht es um Haubitzen, Abschussvorrichtungen für Anti-Schiffsraketen und mobile Raketenartillerie. Damit wolle man die Verteidigung der Ukraine im Donbass unterstützen. Der Präsident sagte außerdem weitere 225 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe zu. Er habe seinem ukrainischen Kollegen Selenskyj in einem Telefonat versichert, dass die USA an der Seite seines Landes stünden, während dieses seine Demokratie, seine Souveränität und seine territoriale Integrität gegen die unprovozierte russische Aggression verteidige.

Deutschland wird der Ukraine drei Mehrfachraketenwerfer-Artilleriesysteme vom Typ Mars II zur Verfügung stellen. Das bestätigte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht in Brüssel. Bundeskanzler Scholz hatte im Bundestag ursprünglich vier der Systeme angekündigt. Lambrecht betonte, sie gehe damit an die Grenzen der Belastbarkeit der Bundeswehr, aus deren Beständen die Waffen kommen sollen. Am Abend beraten in Brüssel die Verteidigungsminister der NATO-Mitgliedsstaaten über den Krieg in der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.