US-Präsident Biden, der japanische Premierministr Kishida und der ukrainische Präsident Selenskyj in Hiroshima. (IMAGO / Kyodo News / IMAGO)

Biden teilte am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima mit, das Paket umfasse Munition, Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge. Der britische Premierminister Sunak kündigte an, sein Land werde im Sommer damit beginnen, ukrainische Piloten auszubilden, um die ukrainische Luftwaffe im Krieg gegen Russland zu unterstützen.

Bundeskanzler Scholz rechnet allerdings nicht damit, dass schon bald moderne Kampfflugzeuge an die Ukraine geliefert werden. Die Ausbildung von Piloten sei ein längerfristiges Projekt, sagte Scholz in Hiroshima. Die USA hätten noch gar nicht endgültig entschieden, was dann am Ende der Ausbildung stehen werde. Das Projekt sei zunächst eine Botschaft an diejenigen, die die Ukraine angegriffen hätten. Der japanische Premierminister Kishida bezeichnete es als "bedeutsam", dass sich die G7-Gruppe solidarisch für die Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung eingesetzt habe.

