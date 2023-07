Will die Ukraine weiter unterstützen: US-Präsident Joe Biden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mindaugas Kulbis)

In einer Rede nach Abschluss des Gipfeltreffens im litauischen Vilnius sagte Biden, das Bündnis bleibe ein Bollwerk der globalen Sicherheit und Stabilität. Die NATO sei stärker, energiegeladener und geschlossener denn je. Der Ukraine sicherte er weitere Unterstützung zu. Man werde weiter für Freiheit und Unabhängigkeit eintreten, so lange es nötig sei, meinte Biden.

Zuvor hatten die G-7-Staaten der Ukraine langfristige Sicherheitszusagen gemacht. In einer Vereinbarung stellten sie die Lieferung moderner Ausrüstung für die Luft- und Seestreitkräfte in Aussicht. Geplant sind außerdem die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte, die Weitergabe von Geheimdienstinformationen sowie der Schutz gegen Cyberangriffe. Die Hilfen sollen zeitlich über das Ende des russischen Angriffskriegs hinausgehen. Im Gegenzug werden von der Regierung in Kiew Justiz- und Wirtschaftsreformen sowie mehr Transparenz erwartet.

