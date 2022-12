Kommentar zu Biden/Macron

US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron haben beim Staatsbesuch ihre Geschlossenheit demonstriert (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Harnik)

Der erste Staatsbesuch in Bidens Amtszeit mit Pomp und Kanonensalut sollte Verbundenheit demonstrieren. Und Respekt - gegenüber einem Partner, der sich zuletzt wenig partnerschaftlich behandelt gefühlt hat. Da war der sicher geglaubte Verkauf von französischen U-Booten an Australien, der im letzten Jahr überraschend platzte, als sich Australien einem neuen Sicherheitsbündnis mit den USA anschloss und den Milliardenauftrag an US-Unternehmen vergab. Und jetzt das US-Halbleitergesetz und vor allem Bidens Klima-und Sozialpaket: Subventionen nur für Komponentenhersteller in den USA. Purer Protektionismus, nicht nur aus Sicht der Franzosen.

Viel Spaltpilz für eine Allianz

Viel Spaltpilz für eine Allianz in einer gefährlichen und fragilen Weltlage. Das war beiden Seiten bewusst. Macrons deutliche Kritik am Vorgehen der USA ist ungewohnt für einen Staatsbesuch unter Freunden. Aber geschadet hat sie nicht. Der US-Präsident hat handwerkliche Fehler im Gesetz eingeräumt und Anpassungen versprochen: Keine green economy auf Kosten der Europäer. Damit wird sich gleich Montag der Rat für gemeinsame Handels- und Technologiefragen befassen.

Die Europäer aber dürfen sich nun fragen, was Biden konkret ändern will – und was er ändern kann. Beide Gesetze, das Klima- und Sozialpaket und das Halbleitergesetz, sind wie das Infrastrukturgesetz vom letzten Jahr Kernstücke von Bidens Agenda, Teile der großen Aufholjagd, die der US-Präsident seinem Land verordnet hat. Sein Ziel ist es, mit einer unabhängigen zukunftsfähigen Industrie China in der globalen Auseinandersetzung die Stirn zu bieten.

Verbündete in der Ukraine

Deshalb gibt Biden jetzt Gas, mit Milliarden für Investitionen, und mit Milliarden für Steuergutschriften und Subventionen. Hauptsache, es wird in Amerika investiert und gefertigt. In diesem Punkt unterscheidet sich Biden nicht sonderlich von Donald Trump. Und beide unterscheiden sich nicht sonderlich von vielen US-Bürgern, für die buy american nicht Protektionismus, sondern Liebe zum Vaterland ist. Dabei weiß der Präsident Biden, wie wichtig Allianzen sind. Aber wenn es das Ziel erfordert, dann belässt es Biden auch mal bei einem freundlichen Achselzucken. Smile and move on, lächeln und weitergehen, heißt das hier.

Beim umstrittenen Klimapaket geht es um sehr viel für die Europäer: um hunderttausende von Arbeitsplätzen und den befürchteten Exodus heimischer Unternehmen. Der US-Präsident wird nichts Grundlegendes ändern an diesem Gesetz, das die Demokraten mit letzter Kraft verabschiedet haben. Aber er dürfte versuchen, die schlimmsten Auswirkungen zu verhindern. Weil ein Handelskrieg beiden Seiten schaden würde, strategisch und wirtschaftlich. Und weil es um Partner geht, die die USA nicht nur in Sachen Ukraine brauchen.