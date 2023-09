Vor G20-Treffen in Indien

Der diesjährige G20-Gipfel findet im indischen Neu Delhi statt. (picture alliance/AA/Faisal Khan)

Bei dem Treffen in der Residenz Modis soll es dem Vernehmen nach darum gehen, die Partnerschaft beider Länder zu vertiefen. Als Herausforderungen werden unter anderem der Klimawandel, das Streben Chinas nach zunehmendem Einfluss in der Weltpolitik und die Rolle der G20 genannt.

Bei dem morgigen Treffen steht offenbar die Aufnahme der Afrikanischen Union in die Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer an. EU-Ratspräsident Michel sagte, es gebe einen Konsens über die Erweiterung. So sollen die Länder der Südhalbkugel ein stärkeres Gewicht erhalten. Dies hatte bereits Modi gefordert.

