US-Präsident Biden hat nach dem Ende des knapp 20-jährigen Militäreinsatzes in Afghanistan Konsequenzen für künftige Missionen angekündigt. Die Ära großer Armee-Operationen zur Umgestaltung anderer Länder sei zu Ende, sagte Biden in einer Ansprache im Weißen Haus in Washington. Aus den Fehlern der Vergangenheit müsse gelernt werden.

Seinen Kritikern hielt der Präsident entgegen, er habe den Krieg nicht ewig verlängern wollen. Er stehe zu seiner Entscheidung, das Land zu verlassen und den Konflikt nicht zu schüren. Zugleich dankte Biden den amerikanischen Soldaten für ihre Arbeit und würdigte die inzwischen eingestellten Evakuierungsflüge aus der Hauptstadt Kabul als herausragende Leistung.



Der Afghanistan-Krieg war am 9. Oktober 2001 vom damaligen Präsidenten Bush angeordnet worden. Es war die Reaktion auf die Terroranschläge mit mehreren Flugzeugen am 11. September desselben Jahres, bei denen knapp 3.000 Menschen getötet worden waren.

