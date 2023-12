Joe Biden will eine weitere Präsidentschaft Donald Trumps verhindern (imago images | Zuma Wire (links) | Chris Kleponis (rechts))

Biden sagte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Boston, man dürfe Trump nicht noch einmal gewinnen lassen. Sollte dieser aber nicht antreten, dann wäre auch er nicht sicher, ob er noch einmal kandidieren sollte.

Biden gilt bei den Demokraten klar als aussichtsreichster Bewerber für den Sieg bei den Vorwahlen. Angesichts seines Alters von 81 Jahren gibt es allerdings Zweifel an seiner Eignung für eine weitere Amtszeit - auch innerhalb seiner Partei. Bei den Republikanern liegt Trump in Umfragen deutlich vorne. Er ist allerdings Angeklagter in mehreren Prozessen, was aber eine Amtsübernahme selbst bei einer Verurteilung nicht verhindern könnte.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.