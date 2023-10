US-Präsident Biden und Außenminister Blinken im Weißen Haus. (dpa / AP / Susan Walsh)

Es sei neue Militärhilfe auf dem Weg nach Israel und in den kommenden Tagen werde noch mehr folgen, sagte Präsident Biden nach Angaben des Weißen Hauses in Washington in einem Telefonat mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu.

US-Verteidigungsminister Austin kündigte an, man werde der israelischen Armee zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung stellen. Eine erste Lieferung werde noch heute auf den Weg gebracht und in den kommenden Tagen in Israel eintreffen. Austin zufolge werden zudem der Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" und seine Begleitschiffe in das östliche Mittelmeer verlegt. Auch die Zahl der Kampfflugzeug-Staffeln in der Region werde aufgestockt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.