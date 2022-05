Indopazifik

US-Präsident Biden macht bei einem Treffen in Tokio deutlich, dass die Menschenrechte überall auf der Welt verteidigt werden müssen. (AFP/Saul Loeb)

US-Präsident Biden sagte in Tokio, Russlands Angriff auf die Ukraine mache deutlich, wie wichtig grundlegende Prinzipien wie territoriale Integrität und Souveränität seien. Das Völkerrecht und die Menschenrechte müssten immer verteidigt werden. Ähnlich äußerte sich der japanische Ministerpräsident Kishida. Der indische Regierungschef Modi ging in seinen Ausführungen nicht auf den Krieg in der Ukraine ein. Indien hat die russische Invasion bislang nicht verurteilt und unterhält weiter gute Beziehungen zu Russland. Der neue australische Premierminister Albanese sagte Investitionen für den Kampf gegen den Klimawandel zu. Man müsse mit gutem Beispiel vorangehen.

