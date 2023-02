Joe Biden hält seine Rede zur Lage der Nation. (AP / Jacquelyn Martin)

Wenn China die Souveränität der USA bedrohe, werde man handeln, um das Land zu schützen, sagte Biden in einer Rede zur Lage der Nation. Das habe man vergangene Woche klar gemacht. Der Ukraine sicherte er die uneingeschränkte Unterstützung seines Landes zu. Man werde an der Seite Kiews stehen, so lange es dauere. Zugleich rief der US-Präsident die Republikaner im Kongress zur Zusammenarbeit auf. Sie sollten sich mit ihm darum bemühen, die Wirtschaft zu stärken und das Land zu einen. Biden erinnerte an die Erstürmung des Kapitols vor zwei Jahren und beschwor die Stärke der Demokratie.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.