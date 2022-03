US-Präsident Biden im Weißen Haus (Patrick Semansky/AP/dpa)

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, will er nach den für Donnerstag in Brüssel geplanten Treffen am Freitag nach Warschau weiterreisen. Dort sei ein Gespräch mit dem polnischen Präsidenten Duda geplant. Hauptthema werde der grundlose Krieg Russlands gegen die Ukraine und die dadurch ausgelöste humanitäre Krise sein, hieß es weiter.

Bereits für heute ist demnach eine Videoschalte Bidens mit Bundeskanzler Scholz, dem französischen Präsidenten Macron, dem italienischen Regierungschef Draghi und dem britischen Premierminister Johnson geplant. Hierbei solle es um eine koordinierte Antwort auf die russische Aggression gehen.

