US-Präsident

Für heute geplant ist ein Besuch der Stadt El Paso im Bundesstaat Texas. Dabei will der demokratische Politiker unter anderem Grenzbeamte treffen. Biden hatte zuletzt neue Maßnahmen verkündet , um die illegale Einwanderung in die USA einzudämmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf hochrangige Regierungsmitarbeiter berichtet, kamen im Dezember pro Tag im Durchschnitt 8.000 Migranten an die Südgrenze der USA. Die republikanische Partei spricht von unhaltbaren Zuständen und wirft Präsident Biden und seinen Demokraten eine verfehlte Migrationspolitik vor.