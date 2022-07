Ansprache zum 4. Juli

US-Präsident Biden im Weißen Haus (AP / Andrew Harnik)

Er wisse, dass viele Amerikaner sich umschauten, ein geteiltes Land sähen und darüber zutiefst besorgt seien, sagte Biden im Weißen Haus in Washington. Er verstehe dies, glaube aber, dass es in der Macht der Menschen liege, sich für die Einheit zu entscheiden. Biden sprach indirekt auch umstrittene Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs der USA an, der kürzlich unter anderem ein jahrzehntelang geltendes, landesweites Recht auf Abtreibung gekippt hatte. In den vergangenen Tagen habe es Grund zur Annahme gegeben, dass sich das Land rückwärts bewege, die Freiheit eingeschränkt worden sei und Rechte nicht mehr gälten, von denen man angenommen habe, dass sie geschützt seien.

Die Demokratie sei nicht garantiert, warnte der US-Präsident und fügte hinzu, für diese müsse man kämpfen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.