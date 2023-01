Der US-Bundesstaat Kalifornien verzeichnet zahlreiche Beeinträchtigungen durch Überflutungen und Sturm. (Nic Coury / AP / dpa / Nic Coury)

Er ordnete Bundeshilfen für den Wiederaufbau und für Reparaturarbeiten in den betroffenen Regionen an. Bei Überflutungen und Schlammlawinen waren seit Ende Dezember 19 Menschen ums Leben gekommen. Derzeit sind noch mehr als 20.000 Haushalte von der Stromversorgung abgeschnitten. Nach Angaben des US-Wetterdienstes sind rund 26 Millionen Menschen in Kalifornien vom Hochwasser betroffen.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.