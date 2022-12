USA-Afrika-Gipfel

US-Präsident Joe Biden hat in Washington einen Gipfel mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs ausgerichtet. (picture alliance / Consolidated News Photos / Oliver Contreras - Pool via CNP)

Das gab Präsident Biden zum Abschluss eines dreitägigen Treffens mit den Staats- und Regierungschefs von 49 afrikanischen Staaten in Washington bekannt. Das Geld solle in die akute Hungersnot in Afrika und in die Entwicklung widerstandsfähigerer Nahrungsmittelsysteme fließen, erklärte das Weiße Haus. Mit der Afrikanischen Union vereinbarten die USA eine strategische Partnerschaft. Sie soll ebenfalls dazu dienen, die Ernährungssicherheit in der Region zu erhöhen.

Präsident Biden setzte sich außerdem dafür ein, die Afrikanische Union in die G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer aufzunehmen. Bisher ist nur Südafrika Mitglied der G20.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.