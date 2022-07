US-Präsident Biden bei einem Arbeitstreffen im saudi-arabischen Dschidda (imago)

Al-Kadhimi dankte Biden für die Hilfe bei der Bekämpfung des Terrorismus und bekräftigte die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern. Die USA haben noch rund 2.500 Soldaten im Irak stationiert, die das Land im Kampf gegen die Terrorgruppe IS unterstützen sollen.

Biden verspricht, Saudi-Arabien gegen den Iran zu unterstützen

Biden war gestern Abend in Dschidda eingetroffen und hatte dort zunächst Gespräche mit Vertretern des saudischen Königshauses geführt. Angesichts der wachsenden Bedrohung durch den Iran sagte der US-Präsident Saudi-Arabien Unterstützung zur Selbstverteidigung zu. Das Königreich solle befähigt werden, sein Volk und sein Hoheitsgebiet gegen externe Bedrohungen zu schützen, hieß es in einer Erklärung der beiden Regierungen. Die Eingriffe der iranischen Regierung in interne Angelegenheiten anderer Länder müssten aufgehalten werden. Zudem dürfe der Iran nicht an Atomwaffen gelangen.

Klare Worte zur Ermordung Kashoggis

Auch die Menschenrechtslage sprach der US-Präsident an. Biden thematisierte die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi 2018 in Istanbul und erklärte, er halte Kronprinz Mohammed bin Salman für persönlich verantwortlich für Kashoggis Tod. Er habe deutlich gemacht, dass weitere Gewalt gegen Regierungskritiker eine Antwort der Vereinigten Staaten zur Folge hätte.

Khashoggi war 2018 im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet worden . In Saudi-Arabien wurden fünf Personen im Zusammenhang mit der Tat zum Tode verurteilt. Die Urteile wurden später in Haftstrafen umgewandelt.

Sitzung des Golf-Kooperationsrates am Nachmittag

Zum Abschluss seiner Nahost-Reise will Biden am Nachmittag an einem Treffen des Golf-Kooperationsrates teilnehmen, dem neben Saudi-Arabien unter anderem Bahrain, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören. Bei dem Gipfel will Biden nach Angaben eines US-Regierungsvertreters ein Hilfsprogramm für die Lebensmittelversorgung im Nahen Osten und in Nordafrika ankündigen. Demnach sollen Gelder in Höhe von rund einer Milliarde Dollar in Aussicht gestellt werden.

