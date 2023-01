Nach Krawallen in Brasilien

Die Polizei brachte die Lage auf dem brasilianischen Kongressgelände nach mehreren Stunden unter Kontrolle. (Matheus Alves. / dpa / Matheus Alves.)

Das Weiße Haus veröffentliche eine gemeinsame Erklärung der beiden Präsidenten, nachdem sie miteinander telefoniert hatten. Darin hieß es, Biden habe die Gewalt und den Angriff auf die demokratischen Institutionen in Brasilien verurteilt und die unerschütterliche Unterstützung der Vereinigten Staaten für die brasilianische Demokratie zugesagt. Die beiden hätten außerdem ein Treffen in Washington Anfang Februar vereinbart.

Am Sonntag hatten Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Bolsonaro den Kongress, den Obersten Gerichtshof und den Regierungssitz Palácio do Planalto in Brasília gestürmt. Erst nach Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle. Inzwischen sind rund 1.500 Personen vorläufig festgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.