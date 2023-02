NATO-Treffen in Warschau

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis und US-Präsident Joe Biden haben mit den östlichen NATO-Staaten in Warschau über den Ukraine-Krieg beraten. (AFP / MANDEL NGAN)

Man werde buchstäblich jeden Zentimeter des Bündnisses verteidigen, sagte er bei einem Treffen mit mehreren östlichen NATO-Partnern in Warschau. Als Ostflanke der Militärallianz seien diese Länder die Frontlinie der gemeinsamen Verteidigung. Sie wüssten besser als jeder andere, was im Ukraine-Konflikt auf dem Spiel stehe, nicht nur für das Land selbst, sondern für die Freiheit der Demokratien in der Welt. Die von Russland angekündigte Aussetzung des atomaren Abrüstungsvertrages "New Start" mit den USA bezeichnete Biden als einen großen Fehler.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, man dürfe nicht zulassen, dass Moskau weiter die europäische Sicherheit untergrabe. Es müsse dafür gesorgt werden, dass sich die Geschichte nicht wiederhole. Stoltenberg verwies darauf, dass Russland vor dem Ukraine-Krieg bereits Georgien angegriffen und die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.