US-Präsident Joe Biden am Telefon (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Wire)

In einem Telefonat habe Biden erklärt, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten im Falle einer russischen Invasion entschlossen antworten würden, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die USA unterstützten die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie diplomatische Bemühungen um einen Abbau von Spannungen. Selenskyj teilte auf Twitter mit, er habe mit Biden über ein gemeinsames Vorgehen zur Erhaltung des Friedens in Europa und zur Verhinderung einer weiteren Eskalation diskutiert. Im Westen gibt es nach einem russischen Truppenaufmarsch in Grenznähe Befürchtungen über einen möglichen Einmarsch in die Ukraine. Moskau bestreitet derartige Pläne.

In der kommenden Woche sind Gespräche zwischen den USA und Russland in Genf angesetzt. Geplant sind später auch eine Sitzung des Nato-Russland-Rates und Beratungen im Rahmen der OSZE.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.