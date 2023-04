Joe Biden im irischen Parlament (AP / Kenny Holston)

Die Abgeordneten begrüßten ihn mit minutenlangem Applaus. Biden würdigte in seiner Rede den Beitrag irischer Einwanderer in den Vereinigten Staaten. Die USA seien von Irland geformt worden, so der US-Präsident, der auch selbst irische Vorfahren hat - so wie etwa jeder zehnte US-Bürger. Biden lobte die aktuelle Rolle Irlands, das als EU-Mitglied eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg und bei der Aufnahme von Flüchtlingen spiele. Im Hinblick auf den Friedensprozess in der britischen Provinz Nordirland rief er London auf, enger mit Dublin zusammenzuarbeiten.

