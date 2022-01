US-Präsident Joe Biden während eines Telefonats (Archivbild) (IMAGO / ZUMA Wire)

Wesentliches Thema soll nach Angaben des Weißen Hauses der Aufmarsch russischer Truppen nahe der Grenze zur Ukraine sein. Dabei solle es auch um die geplanten Gespräche zwischen Moskau und Washington für eine Entschärfung des Konflikts gehen. Selenskyj erklärte über Twitter, er wolle gemeinsame Positionen für Frieden in seinem Land und Sicherheit in Europa abstimmen. Im Westen gibt es Befürchtungen, russische Truppen könnten in die ehemalige Sowjetrepublik einmarschieren. Moskau indes bestreitet derartige Pläne. Biden hatte am Donnerstag bereits mit Präsident Putin telefoniert.

Russland unterstützt die kremltreuen Separatisten im Osten der Ukraine. 2014 hatte es die ukrainische Schwarzmeer-Halbinsel Krim annektiert.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.