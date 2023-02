US-Präsident Joe Biden spricht in Warschau (IMAGO / newspix / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI)

Zu den Beratungen wird auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg erwartet. Hintergrund von Bidens Besuch und den Beratungen ist der nahende erste Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine. Russland war am 24. Februar 2022 dort einmarschiert.

Gestern sagte Biden in einer Rede in Warschau, dass der Westen in seiner Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen werde. Das habe er bei seinem Besuch in Kiew auch Präsident Selenskyj persönlich zugesichert. Zugleich warnte Biden hat Russland vor einem Angriff auf einen NATO-Mitgliedsstaat und drohte für diesen Fall mit einer deutlichen militärischen Antwort. Die USA stünden felsenfest zum NATO-Bündnis, sagte er in Biden seiner Redevor dem Warschauer Königsschloss. Ein Angriff gegen ein Mitglied sei ein Angriff gegen alle. Polens Präsident Duda appellierte an die NATO-Staaten, die Ukraine weiter mit Waffen zu unterstützen, damit sich das Land verteidigen könne.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.